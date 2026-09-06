Sprememba pri Avdiću! Ota Širca Roš se vrača se tja, kjer se je začelo (Suzy)

SPREMEMBE

O tem, kdo bo jeseni zasedel prazno mesto v najbolj poslušanem jutranjem radijskem programu v Sloveniji, se je šušljalo že od začetka poletja.

Tik pred počitnicami je Denis Avdić poslušalcem v etru namignil, da ekipa med porodniško odsotnostjo Anje Ramšak ne bo ostala le trio, ampak se bo jeseni vrnila v štiričlanski zasedbi. Razkril je le, da prihaja nekdo nov, ime pa je zadržal zase. Skrivnost so na Radiu 1 uspešno varovali vse poletje, proti koncu avgusta pa radovednost poslušalcev še dodatno stopnjevali. Na družbenih omrežjih so objavljali različne namige in postopoma razkrivali podrobnosti o skrivnostni osebi. Ugibanj je zdaj konec – nova članica Denis Avdić Showa je Ota Širca Roš. Zanjo ta korak ne pomeni le novega kariernega ...