Otroka ne gledata njenih filmov (Suzy)

Igralka Natalie Portman je mama štirinajstletnega Alepha in osemletne Amelie, ki ju ima iz zakona z nekdanjim možem Benjaminom Millepiedom, in kot je razkrila v zadnjem intervjuju na premieri filma Galerist na aktualnem filmskem festivalu Sundance, njena otroka nista prav nič navdušena nad tem, da bi jo gledala na velikem platnu. »Moja otroka nočeta gledati nobenega mojega dela,« je priznala in dodala: »Vedno, ko ju vprašam, ali bi rada gledala, ali me zanima, če so gledali njuni prijatelji, pravita, da ne, hvala.«

Vlogo za ločitev od francoskega filmskega ustvarjalca je leta 2023 vložila po desetih letih zakona.

Pojasnila je, da zato, ker želita njeno najboljšo vlogo: vlogo mame. »Preprosto me želita videti kot mene, kar zelo cenim.« To ni prvič, da je dopustila vpogled v svoje družinsko življenje. Po tem, ko sta z Benjaminom februarja 2024 dorekla ločitev, je 44-letna igralka povedala, kakšen je njen odnos do potomcev. »Moja otroka sta zame vedno vir navdušenja, ker lahko spremljam, kako se razvijata v edinstvena posameznika,« je povedala.