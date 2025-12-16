  • Delo d.o.o.
HOLLYWOOD

Otroške zvezde: kje so danes? (Suzy)

Slava v otroštvu je dvorezni meč. Nekaterim prinese priložnosti, drugim breme, mnogim zgodnjo izčrpanost, ki jih odžene daleč stran od Hollywooda.
Mara Wilson s soigralci iz Očka v krilu

Mara Wilson

Macaulay Culkin

Anna Chlumsky

Alisan Porter

Jake Lloyd

Haley Joel Osment

 16. 12. 2025
Mnogi, ki so nekoč polnili naslovnice, danes živijo povsem običajna življenja ali se zavedno izogibajo javnosti. Tukaj je nekaj otroških zvezd, ki so nekoč osvojile svet. Kam neki so izginile?

Macaulay Culkin

Culkin je pri desetih letih postal svetovna ikona v vlogi Kevina iz Sam doma, videli smo ga tudi v filmih Moja punca in Mali bogataš. Vrhunska slava je bila kratkotrajna, a naporna, delno tudi zaradi napetih družinskih odnosov. Po seriji sporov in pritiskov se je umaknil iz Hollywooda in za nekaj let skoraj izginil iz javnosti. Preizkusil se je v glasbi, pisal in ustvarjal manjše projekte. Danes živi precej mirno, nastopa le občasno in je ponosen mož in oče dveh otrok.

Anna Chlumsky

S Culkinom je nastopila v filmski uspešnici Moja punca in njenem nadaljevanju. Po eksplozivni slavi je kot najstnica izkusila izčrpanost in pritisk pričakovanj, zaradi česar se je skoraj popolnoma umaknila iz Hollywooda. Leta 1999 je prekinila igralsko kariero in se posvetila študiju – diplomirala je na Univerzi v Chicagu ter začela delati kot uredniška asistentka. Šele pozneje je ponovno našla veselje v igranju, vendar pod drugačnimi pogoji. Velik povratek je doživela s serijo Veep, ki ji je prinesla nominacije in pohvale kritikov, a kljub temu živi razmeroma mirno družinsko življenje, daleč od intenzivnosti otroške slave.

Mara Wilson

Bila je ena najprepoznavnejših otroških igralk devetdesetih let, predvsem zaradi vlog v filmih, kot so Čudež na 34. Ulici, Matilda in Očka v krilu. Zgodaj je občutila pritiske industrije, ki je od nje zahtevala idealizirano različico, zato se je v najstniških letih zavestno umaknila stran od žarometov, dokončala šolanje in se posvetila pisanju. Napisala je knjigo Kje sem zdaj? (Where Am I Now?), v kateri iskreno razkriva izkušnje otroške slave. Danes je avtorica, kolumnistka in aktivistka, ki se pred kamero pojavi le izjemoma.

Alisan Porter

Zaslovela je kot naslovna junakinja v filmu Skodrana Suzi. Kljub veliki pozornosti je v najstniških letih hitro obrnila hrbet svetu slave in se posvetila iskanju sebe. Pozneje se je vrnila, a ne v filmskem svetu, temveč v glasbi, saj je leta 2016 zmagala v šovu The Voice. Glasbeno kariero nadaljuje, a živi precej bolj zasebno. Danes nastopa, piše in se posveča družini.

Jake Lloyd

Lloyd je zaslovel kot mali Anakin Skywalker v Vojni zvezd: Grozeča prikazen, a je bil tarča neusmiljenih kritik oboževalcev serije. Zaradi pritiska se je kmalu umaknil in se boril z duševnimi težavami. V odraslosti je doživel hude osebne krize, zaradi katerih je poiskal strokovno pomoč. Pred dvema letoma je doživel psihotično epizodo in se začel zdraviti zaradi shizofrenije. Danes živi v nadzorovanem okolju za okrevanje, kjer se posveča duševnemu zdravju, išče ravnovesje in se trudi za osebni napredek.

Haley Joel Osment

Kot deček je postal svetovna senzacija z znamenitim stavkom: »Vidim mrtve ljudi.« Toda ko je odrasel, je težko našel ustrezne vloge. Vzel si je premor, študiral in šele pozneje sprejel manjše, karakterne vloge. Živi povsem mirno, stran od skrajne prepoznavnosti, čeprav še vedno igra.

