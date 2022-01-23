Oživili so junake in zablesteli v očeh gledalcev

Verjetno smo že vsi slišali puhlico, da je sicer film dober, a je knjiga boljša, toda s tem se ne moremo povsem strinjati. V zadnjem desetletju je na malih zaslonih in filmskih platnih oživelo kar nekaj slovenskih knjižnih uspešnic. Zadnja serija, ki nas je navdušila, je Leninov park, posnet po uspešnici Tadeja Goloba, ob tem pa smo se spomnili še nekaj drugih, zaradi katerih so knjižni junaki dobili podobo, igralci pa so v svojih vlogah preprosto blesteli.

Odrešen vloge ljubimcev Detektiv Taras Birsa, ki ga je izvrstno upodobil Sebastian Cavazza, in Tina Lanc, ki jo igra Nika Rozman, preiskujeta zločine v seriji Leninov park, ki nas navdušuje v letošnjem letu. Ta je nadaljevanje serije Jezero, ki smo si jo lahko premierno ogledali leta 2020 na RTV Slovenija. Cavazza, ki se v vlogi detektiva odlično počuti, pravi, da je s serijo končno dobil priložnost, ki ga je odrešila večne vloge ljubimca.

Raje dvakrat premisli Po knjigah Avgusta Demšarja Primeri inšpektorja Vrenka je nastala serija, ki je bila lani v zadnjih desetih letih najbolj gledana serija na TV Slovenija. V glavnega junaka Martina Vrenka se je prelevil igralec Dario Varga. »Od Vrenka sem se naučil, da je dobro vse dvakrat premisliti, šele potem izreči. Dobro je razmišljati o tem, kar govoriš, in ne govoriti tistega, o čemer razmišljaš,« je o spoznanju, ki ga je doletelo med snemanjem, povedal igralec.

Trije meseci dopusta Prvi roman Dese Muck za odrasle je pred leti navdušil številne ljubitelje dobrih knjig, nato pa so po njem leta 2013 posneli še film. V glavni vlogi se je odlično znašla igralka Janja Majzelj, ki je priznala, da se je liku Vere tako predala, da je po snemanju potrebovala tri mesece dopusta. Ob tem naj ne pozabimo dodati, da so film že po prvem predvajanju v Portorožu označili za slovensko 'Bridget Jones'.

Naporni prizori Film Petelinji zajtrk je bil leta 2007 posnet po knjigi z istim naslovom avtorja Ferija Lainščka, ki je uspešnico napisal osem let prej. V vlogi krajevne lepotice Bronje, v katero se zaljubi avtomehanik Djuro, ki ga je igral Primož Bezjak, je blestela Pia Zemljič, ki je sicer priznala, da njena vloga ni bila tako zahtevna, kot je bilo denimo naporno snemanje intimnih prizorov.

Pisatelj in scenarist Košarkar naj bo je bil leta 2017 najbolj pričakovan slovenski mladinski celovečerni film o odraščanju, ljubezni, uspehu in premagovanju samega sebe, ki so ga posneli po knjižni uspešnici Košarkar naj bo avtorja Primoža Suhodolčana, ki je za film napisal tudi scenarij. Vlogo glavnega junaka Rante je odlično odigral Klemen Kostrevc.