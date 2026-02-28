  • Delo d.o.o.
KATERI JE VAŠ NAJLJUBŠI?

Pari v slovenskih serijah: Zaljubljeni pred kamero (Suzy)

Izbrskali smo nekaj najbolj udarnih dvojcev, ki so nas popeljali na razburljivo ljubezensko popotovanje, a le na malih zaslonih.
Gaja Filač in Matej Zemljič.
Gaja Filač in Matej Zemljič.
T. M., foto Pop TV, RTV Slovenija
 28. 2. 2026 | 13:00
2:25
A+A-
Gledalci se sprašujejo, kako je mogoče, da so igralci v telenovelah tako prepričljivi pri uprizarjanju romantičnih trenutkov. To ne pomeni, da se med njimi ne spletejo globlje vezi, vendar so skrivnostna ljubezenska razmerja bolj izjema kot pravilo. Izbrskali smo nekaj najbolj udarnih dvojcev, ki so nas popeljali na razburljivo ljubezensko popotovanje, a le na malih zaslonih. Nemirna kri Najbolj sveža in aktualna zaljubljenca v televizijski seriji sta Lea Mihevc in Svit Stefanija. Doživeti objemi in vroči poljubi med Saro Petrič ter Lukasom Novakom dvigajo temperaturo in sejejo dvome med ...

Nemirna kriNajini mostoviljubezentelevizijaserijaigralecskrito v rajuReka ljubeznistrastiKatarina ČasJonas ŽnidaršičUsodno vinoTakšno je življenje
