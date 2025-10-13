Pariški teden mode: črno-beli raj (Suzy)

Vse je presenetila Pamela Anderson, ki je bila videti, kot bi ušla iz osemdesetih let – z uhani in oblačili, ki so bila vsa v črni barvi, vred. Navdušila je z novo barvo las in pričesko.

Kot bi ušla s severa: Sophie Turner je v opravi Louisa Vuittona spominjala na svoj lik Sanso Stark iz Igre prestolov.

Večna muza Louisa Vuittona, Jennifer Connelly, je bila predvsem deležna pohval zaradi obutve.

Anya Taylor-Joy je oblekla plašč, ki je bil kot pončo, in z njim domiselno pozirala pred fotografi.

Med smetano se je vrtinčil tudi Johnny Depp, ki trendom in vezmi z Diorjem navkljub ostaja zvest svojemu slogu.

Kylie Jenner zna poudariti svoje čare.

Zadržana Rooney Mara je prišla pogledat, kaj bo novega pri Givenchyju.

Charlize Theron si po petdesetem drzne še več.

Kim Kardashian ne manjka na takšnih dogodkih, čeprav je Pariz mesto njene največje more, saj so jo tu oropali. Tokrat si je nadela pričesko po vzoru mame, Kris Jenner.

Največ se je govorilo o Meghan Markle, ki je tako naposled le dobila priložnost, da se izkaže tam, kjer si tega najbolj želi: med bogatimi in pomembnimi. Žal je sledilce razočarala, ko je na instagramu pozdravila z videom dvignjenih nog v limuzini, ko se je peljala mimo vhoda tunela, v katerem je tragično preminula princesa Diana. Oh, Meghan.

Lana Del Rey je s seboj pripeljala moža Jeremyja Dufrena, ki se je na modnih stolčkih v prvih vrstah znašel malce slabše od nje.