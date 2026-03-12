Parni valjak: Ko si zdrav, si kos vsem izzivom (Suzy)

GLASBENE LEGENDE

Pol stoletja je dolgo obdobje za karkoli, kaj šele za skupino, ki še vedno snema in izdaja nove pesmi, polni dvorane in zveni, kot da je danes zagnala svoj motor.

Hrvaški glasbeniki so na jubilejni turneji ujeli redko mešanico nostalgije brez patetike, energije brez dokazovanja in občutka, da je glasba živa stvar, ki se ne stara. Vodja benda, kitarist Husein Hasanefendić - Hus, nam je v pogovoru zaupal marsikaj, najmlajši član in novopečeni očka Igor Drvenkar pa je odkrito priznal, da se vloge pevca ne da 'oddelati'. Občinstvu moraš dati vse, tudi ko bi najraje zavil domov. Turneja ob petdeseti obletnici delovanja zasedbe je v polnem teku. Kako ste zadovoljni do zdaj? Hus: Za nami so fantastični koncerti. Zadnji iz Slavonije še vedno odzvanja v naših ...