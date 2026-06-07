Partner Iris Mulej rešil dve življenji: »Naš ati je pravi heroj« (Suzy)

Morje zna biti čudovito. Mirno, osvežujoče in vabljivo. A včasih se lahko idiličen poletni prizor v zgolj nekaj sekundah spremeni v nočno moro, ki od ljudi zahteva pogum, odločnost in hitro ukrepanje. Takrat ni časa za razmislek. To je doživela tudi družina Iris Mulej, ko je preživljala brezskrbne urice na črnogorski plaži. Medtem ko so številni uživali v sončnem dnevu, sta se dva dečka znašla v smrtni nevarnosti. Voda je postajala vse močnejša nasprotnica, pomoč je bila potrebna takoj. Njen Admir ni okleval niti za sekundo. Skočil je med valove in rešil dve otroški življenji.

Iris se je med spremljanjem izjemne reševalne akcije znova prepričala, kako pogumnega moža ima.

Za mamico, sina Arrona in hčerko Isabello je bilo spremljanje hrabrega očeta nekaj nepredstavljivega. »Tega ne bom nikoli pozabila. Vse se je odvijalo tako hitro, saj je bila odločilna vsaka stotinka. Naš ati se je izkazal kot pravi heroj in zelo smo ponosni nanj. Nesebično se je vrgel v morje in priplaval z onemoglima dečkoma na obalo. Moje srce je polno, a ne zaradi odzivov, priznanj in pohval. Predvsem zato, ker ob meni stoji človek, na katerega se lahko vedno zanesem in ki nam z ljubeznijo daje občutek varnosti,« je povedala Iris.