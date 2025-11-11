  • Delo d.o.o.
MEH NA MAH

Peli in igrali so legendi v čast (Suzy)

Viki Ašič starejši je muzikant z dušo, ki je nedavno v celjskem Narodnem domu obeležil 75 glasbenih let.
Marjan Petan (New swing quartet) in harmonikar Stanko Mikola

Prišla sta tudi mlada glasbenika David Pantner in Tim Mogu.

Viki Ašič mlajši je šel po očetovih stopinjah.

Slavljenec s celjskim županom Matijo Kovačem in priznanim piscem besedil Francijem Smrekarjem

Ašič z Zvonetom Lipovškom in Tonetom Gregorcem, vodjem prvega vokalnega kvinteta Frankolovčani

Peli so člani pevskega društva Pod gradom in otroci OŠ Polule.

Ašičevi vnukinji Ema s fantom Žanom ter Ana, profesorica klavirja

Mojca Marot, Foto: Gregor Katič
 11. 11. 2025 | 06:00
Organizator koncerta je bilo Moško pevsko društvo Pod gradom iz Zagrada, koncerta so se kot gostje udeležili številni znani, mladi in legendarni glasbeniki.

Pevci pevskega društva Pod gradom vsako leto priredijo koncert z določeno tematiko, letošnjega so posvetili svojemu sokrajanu, harmonikarju Vikiju Ašiču starejšemu, ki je praznoval 75 glasbenih let.

Poleg članov pevskega društva so Ašičeve pesmi, teh je v glasbeni zakladnici več kot 50, peli člani otroškega pevskega zbora Osnovne šole Frana Kranjca iz Polul, pevci Kvarteta Grmada ter Majda Petan in Andrej Bremec, z glasbeno spremljavo so dogodek popestrili člani nekdanjega tria Vitezi Celjski – harmonikar Viki Ašič mlajši, kitarist Aleksander Knez in basist Peter Mastnjak.

Glasbeni jubilej častnega meščana in prejemnika srebrnega grba Mestne občine Celje za življenjsko delo na področju narodnozabavne glasbe je s krajšim govorom počastil celjski župan Matija Kovač. Iz prve vrste je dogodek v polni dvorani Narodnega doma spremljala Ašičeva žena Teja, s katero sta letos praznovala 60 let poroke, prav tako sta koncert spremljali slavljenčevi vnukinji Ema in Ana, ki je profesorica klavirja.

Po koncu uradnega dela je bil čas za druženje, na katerem smo videli še nekaj znanih obrazov, od harmonikarja Zvoneta Lipovška do priznanega pisca besedil Francija Smrekarja, do zelo mladih glasbenikov, denimo Davida Pantnerja, harmonikarja ansambla Slučaj, ki se igranja harmonike uči pri Vikiju Ašiču mlajšemu, ter Tima Moguja, basista skupine Katrca, in glasbenika Tila Čeha. To je dokaz, da mladi spoštujejo glasbo, ki so jo ustvarile legende.

