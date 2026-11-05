Perica Jerković: s smehom premika meje (Suzy)

Humor je pripeljal v hram slovenske kulture, s svojim prepoznavnim pristopom je iz soseda postal domačin. Hrvaške korenine je spretno združil s podalpskimi navadami in postal pravi magnet za občinstvo. Družinski mož se zlahka prelevi v mojstra humorja, ki s premišljenimi in dovršenimi šaljivimi pripovedmi razkriva življenjske resnice. Nedavno se je z novo monokomedijo Perica 2.0 Pro Max podal po Sloveniji, prizorišča pa se pričakovano polnijo hitreje kot polnjene paprike.

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Z novo predstavo se je že odpravil na turnejo po Sloveniji.

Septembra 2014 je s svojo drago prvič nagovoril sledilce.

Šest let pozneje je sledila druga objava, na kateri je bil znova s svojo ljubo, kar je imelo simbolični pomen.

Za svoje nastope se prelevi celo v Jezusa.

Perica pravi, da je vedno 'kontra'.

Kot ponosen očka navdušeno navija za svojega sina.

Jerković je prvi standup komik, ki brez težav polni dvorane Cankarjevega doma.

Odličen je tako v samostojnih nastopih kot v duetu z Robertom Petanom.