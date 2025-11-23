Perpetuum Jazzile in Alfi Nipič: po kraljici še poklon kralju (Suzy)

Potem ko so se lani z All I Want For Christmas Is You poklonili kraljici božiča, je naš svetovno znani vokalni orkester letos skočil v objem še nespornemu kralju silvestrovanj. Pravzaprav so se letošnjega decembra lotili s celim božičnim albumom, na katerem pa ima posebno mesto duet Silvestrski poljub. »Med devetimi skladbami je ta posebna že zato, ker je edina slovenska, pa še Alfi se nam je pridružil v studiu,« pravijo mojstri pevci, ki so s simboliko prepletli tudi naslovnico albuma.

»Smo ena velika družina, ki nas povezujeta strast in ljubezen do glasbe. Letos smo nastopali predvsem v tujini, najbolj odmevna je bila avstrijsko-nemška turneja, zato smo božični album naslovili Driving home for Christmas (Vračam se domov za božič). Čeprav so na njem angleške pesmi, je to tudi poklon našim družinam, domu, Sloveniji, praznični toplini in občutku povezanosti, ki jo želimo deliti s poslušalci.« Naslovnico je prispeval nekdanji član in priznani umetnik Sašo Vrabič. Ovitek je narisal z voščenkami, na njej kraljuje rdeči avtobus, poln pevcev, ki se vračajo domov. Božična turneja jih bo popeljala po Italiji, Avstriji, Hrvaški, dvakrat bodo zapeli tudi doma.