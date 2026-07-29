Perpetuum Jazzile letos osvaja Jadran: občinstvo jih je nagradilo s stoječimi ovacijami (Suzy)

Člani našega svetovno znanega pojočega orkestra radi poudarjajo, da sta najboljši del njihovega delovanja raziskovanje novih krajev in druženje na avtobusu, s katerim križarijo predvsem po srednji in južni Evropi. Poleti se že tradicionalno odpravijo v Dalmacijo, letos pa so vse skupaj še nadgradili. Ob nastopih po Sloveniji in Avstriji bodo počitniške mesece preživeli predvsem ob Jadranu, od črnogorske riviere, Dalmacije in Istre do slovenske obale in furlanskih plaž. »Poletne koncerte smo osvežili z novim venčkom uspešnic Oliverja Dragojevića in odziv občinstva je izjemen. V Istri so nas poslušalci nagradili celo s stoječimi ovacijami,« pravijo člani skupine Perpetuum Jazzile, ki se že pripravljajo na spektakel Umek 5.0 – (Ne)združljivo.

Med nastopi je čas tudi za kopanje, koktajle in taborniško igro iskanja plakata Perpetuum Jazzile.

»To pa je resen izziv, saj se še nikoli nismo lotili tehna. Osvajamo nove ritmične vzorce, drugačne načine izgovarjanja zlogov in številne glasovne učinke, ki jih občinstvo pri a cappella glasbi niti ne pričakuje.« Sploh ne dvomimo, da bo na koncu vse zvenelo 'vesoljsko', do takrat pa lahko ob morju mojstrom petja prisluhnete še v Hercegnovem, Novigradu in Gradežu ali doma v Majšperku in na slikovitem gradu Vurberk.