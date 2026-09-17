Pet priložnosti za gibanje mimogrede

SPODBUDNICA

Ne glede na to, ali obiskujete vadbo v živo, v skupini ali individualno oziroma vadite prek spleta, lahko ogromno za svoje telo naredite tudi sami, doma in mimogrede.

September mnogim prinaša nove začetke. Začenjajo se novo šolsko leto in nove sezone različnih dejavnosti. Poletje se poslavlja, dnevi postajajo krajši, s tem se zmanjšuje tudi čas, ki ga preživimo v naravi. Kar zadeva gibanje, bi bilo sicer idealno, da ne bi vsako jesen začenjali znova, saj bi moralo biti gibanje del našega življenja v vseh letnih časih, mesecih in tednih. A vsi vemo, da v praksi žal ni vedno tako. Ne glede na to, ali obiskujete vadbo v živo, v skupini ali individualno oziroma vadite prek spleta, lahko ogromno za svoje telo naredite tudi sami, doma in mimogrede. Zato vas ...