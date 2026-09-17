Pet priložnosti za gibanje mimogrede

Ne glede na to, ali obiskujete vadbo v živo, v skupini ali individualno oziroma vadite prek spleta, lahko ogromno za svoje telo naredite tudi sami, doma in mimogrede.
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Tanja Želj Zupančič FOTO: Tina Žabar Petaros
September mnogim prinaša nove začetke. Začenjajo se novo šolsko leto in nove sezone različnih dejavnosti. Poletje se poslavlja, dnevi postajajo krajši, s tem se zmanjšuje tudi čas, ki ga preživimo v naravi. Kar zadeva gibanje, bi bilo sicer idealno, da ne bi vsako jesen začenjali znova, saj bi moralo biti gibanje del našega življenja v vseh letnih časih, mesecih in tednih. A vsi vemo, da v praksi žal ni vedno tako.
Ne glede na to, ali obiskujete vadbo v živo, v skupini ali individualno oziroma vadite prek spleta, lahko ogromno za svoje telo naredite tudi sami, doma in mimogrede. Zato vas ...