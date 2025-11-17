Peter in Valerija Vilfan: Rada sva skupaj! (Suzy)

Spoznala sta se leta 1977 na mariborski ekonomski fakulteti na izpitu iz angleščine, kamor je priletel naravnost iz ZDA, kjer je takrat igral. Oba sta izpit uspešno opravila in domov odšla z nasmeškom – a ne le zaradi dobre ocene. Naslednje leto sta se poročila, še preden je šel Peter igrat v Split in je Jugoslavija osvojila svetovno košarkarsko prvenstvo na Filipinih.

»Zaprosil sem jo na Trubarjevi ulici na Ptuju, ki takrat ni bila povsem osvetljena,« se nasmehne. »Spomnim se, da je le ena svetilka svetila na vogalu, ko sva se vračala z zmenka, ob tisti svetilki sem se ustavil in jo zaprosil. Takoj je privolila.« Hitra poroka je bila šok za starše in prijatelje, a onadva sta vedela, da je tako prav.

Še vedno sta zelo rada skupaj in zadnje čase ju videvamo na predstavah, ob katerih se od srca nasmejita. Rada sta skupaj, dodaja. »Vsak ima rad tudi nekaj časa zase, a je običajno po dveh ali treh dneh dovolj,« prizna že sedeminštirideset let srečno poročeni legendarni košarkar.