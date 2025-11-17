  • Delo d.o.o.
SREČNO POROČENA

Peter in Valerija Vilfan: Rada sva skupaj! (Suzy)

Srečna sta že 47 let.
Usodni da sta izrekla hitro: 24. junija 1978. Foto: osebni arhiv
Usodni da sta izrekla hitro: 24. junija 1978. Foto: osebni arhiv
R. S.
 17. 11. 2025 | 16:40
1:17
A+A-

Spoznala sta se leta 1977 na mariborski ekonomski fakulteti na izpitu iz angleščine, kamor je priletel naravnost iz ZDA, kjer je takrat igral. Oba sta izpit uspešno opravila in domov odšla z nasmeškom – a ne le zaradi dobre ocene. Naslednje leto sta se poročila, še preden je šel Peter igrat v Split in je Jugoslavija osvojila svetovno košarkarsko prvenstvo na Filipinih.

»Zaprosil sem jo na Trubarjevi ulici na Ptuju, ki takrat ni bila povsem osvetljena,« se nasmehne. »Spomnim se, da je le ena svetilka svetila na vogalu, ko sva se vračala z zmenka, ob tisti svetilki sem se ustavil in jo zaprosil. Takoj je privolila.« Hitra poroka je bila šok za starše in prijatelje, a onadva sta vedela, da je tako prav.

Še vedno sta zelo rada skupaj in zadnje čase ju videvamo na predstavah, ob katerih se od srca nasmejita. Rada sta skupaj, dodaja. »Vsak ima rad tudi nekaj časa zase, a je običajno po dveh ali treh dneh dovolj,« prizna že sedeminštirideset let srečno poročeni legendarni košarkar.

 

16:16
Lifestyle  |  Stil
RAJ DOMA

Kupčki zemlje na trati: ne, niso znak neurejenosti, ampak dokaz, da naš vrt živi

Deževniki so pomembni za rodovitnost tal.
17. 11. 2025 | 16:16
15:56
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
SABOTAŽA TIROV

Odjeknila eksplozija na tirih, pristojni omenjajo vpletenost Rusije?! (FOTO)

Prva preiskava je stekla že v nedeljo, potem ko je strojevodja približno na polovici poti opazil, da je proga močno poškodovana.
17. 11. 2025 | 15:56
15:44
Lifestyle  |  Izlet
LEPOTE SLOVENIJE

Ideja za izlet: po razglednih točkah južne Štajerske (FOTO)

Šmohor, 784 metrov visok vrh med Laškim, Libojami in Zabukovico, je priljubljen cilj številnih obiskovalcev od blizu in daleč, nanj vodi cela kopica poti.
17. 11. 2025 | 15:44
15:30
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOŠKA NAPOVED

Tedenski horoskop od 18. do 24. novembra: pogum, preobrati in preizkusi

Kaj vam prinaša teden od 18. do 24. novembra? Mlaj bo pretresel vsa znamenja, a hkrati odprl vrata napredku.
17. 11. 2025 | 15:30
15:26
Novice  |  Slovenija
TRESENJE TAL

Del Slovenije popoldne stresel potres

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so zabeležili potres magnitude 2,2 v bližini Pivke.
17. 11. 2025 | 15:26
15:15
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNI NASVET

Ko se odločimo za ljubezen, spremenimo energijo

Vsi smo iz istega vira, iz iste svetlobe. Šele ko to razumemo, se resnično osvobodimo.
17. 11. 2025 | 15:15

