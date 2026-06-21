Peter Lovšin: Svobodo si je treba vedno znova izboriti (Suzy)

LEGENDARNI GLASBENIK

Težko ga je spraviti v urejen okvir. Bil je glas Pankrtov, pozneje Sokolov, nato samosvoj solo jezdec, ves čas pa je ostal zvest rokenrolu. Zdaj ima ob novi pesmi Vedno več ljudi z albuma Za sto let naprej še knjigo.

Na poti s Perotom Lovšinom, ki jo je napisal Dušan Čater, ni klasična biografija, temveč roman ceste, koncertni dnevnik, druženje in portret človeka, ki je že zdavnaj postal legenda, a se tej besedi še vedno nekoliko izmika. In če bi ga takšna knjiga zlahka odpeljala v varno zavetje spominov, tam ne zdrži dolgo. Ko pogovor nanese na današnji svet, se v njem znova prižge stari pankrtovski ogenj. Ne govori kot politični komentator, temveč kot razočarani vernik rokenrola, ki od glasbe še vedno pričakuje več kot le kuliso za zabavo. V predgovoru knjige je duhovito zapisano, da ima danes že ...