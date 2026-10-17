Peter Poles po padcu moral na operacijo (Suzy)

Tudi najbolj spreten televizijski voditelj se lahko znajde v vlogi, ki je ni pričakoval. Tokrat kot pacient, ki mora poslušati navodila drugih. Že res, da je Peter Poles na dobrodelnem Zlatem krogu s Primožem Rogličem najprej poskrbel za dobro voljo z mikrofonom v roki, a kaj, ko se je kmalu za tem usedel na kolo. Športni del dneva se je zanj končal precej drugače od načrtovanega. Pri padcu si je zlomil ključnico, poškodba je bila tako huda, da je moral na operacijsko mizo.

Poseg je uspešno prestal, zdaj okreva v domačem zavetju, kjer mu zagotovo ne manjka pozornosti. Za njegovo dobro počutje skrbijo partnerka Nika Veger in hčerki Amalija ter Bela. Obkrožen je torej s svojimi dekleti, ki mu pomagajo prebroditi manj prijetne dni okrevanja. Posebno mesto v negovalni ekipi ima družinska psička Arya, ki je očitno prevzela nalogo, da s svojo bližino in pasjo naklonjenostjo greje pacientovo srce. Verjamemo, da bi Peter raje sedel na kolesu kot ležal v domači postelji, a če že mora počivati, je prav, da to počne v tako ljubeči družbi.