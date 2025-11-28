Peter Poles: Zaradi moje napake ne bo nihče umrl (Suzy)

INTERVJU

Odgovoren do gostov, občinstva in narave, v katero se umakne po navdih, se je ustalil kot voditelj, ki mu je vredno zaupati tudi najzahtevnejše projekte.

Vsekakor je sinonim za razvedrilo. V teh dneh je smehu dodal še izobraževalno noto, saj v kvizu Na lovu spodbuja tekmovalce in gledalce k čim širšemu znanju. Ogromno se je zgodilo od njegovih začetkov s preloma tisočletja. Z drznim, a nikoli predrznim pristopom je sooblikoval medij in mu dodal drugačno podobo. Mehko, izvirno. Morda se ga je ravno zaradi tega nemogoče naveličati. Odgovoren do gostov, občinstva in narave, v katero se umakne po navdih, se je ustalil kot voditelj, ki mu je vredno zaupati tudi najzahtevnejše projekte. Vajeni smo vas v neštetih formatih. A ni to po svoje ...