Petra in Nada Kerčmar: zaveznici s smislom za humor (Suzy)

Podobnost med Petro Kerčmar in njeno mamo Nado je očitna že na prvi pogled, a tisto, kar ju zares povezuje, sega veliko globlje od videza. Podobni sta si tudi po značaju in pogledu na življenje, predvsem pa ju družijo ljubezen do smeha, iskrenih pogovorov in sproščenih trenutkov, ko lahko pozabita na vsakdanje skrbi. Njuna povezanost se ne meri s številom skupnih ur, temveč z bližino, ki je niti hiter življenjski tempo ne more omajati.

Voditeljičin delovnik je pogosto zapolnjen do zadnje minute, zato ji z mamo ne uspe vedno preživeti toliko časa, kot bi si želela. Kadar se ponudi priložnost, pa si ga z veseljem vzameta. Včasih se odpravita v gledališče, najraje na komedijo, kjer znova ugotovita, kako podoben smisel za humor imata. Smejita se istim šalam in na svet gledata podobno. Gospa Nada je Petri največja vzornica, opora in zaupnica, ob kateri lahko odloži vse svoje vloge in je preprosto samo hčerka. Od nje je prevzela vrednote, ki jo spremljajo v življenju. In čeprav stopa po svoji poti, ji ostaja najdragocenejša materinska dota. To je občutek varnosti in zavedanje, da se lahko vedno vrne k ženski, ob kateri se počuti doma.