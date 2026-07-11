Petra Julia Ujawe: »Ženske smo lahko same svoj princ na belem konju« (Suzy)

KNJIŽNA UREDNICA IN PISATELJICA

Nekdanja novinarka in danes uspešna pisateljica odkrito o najtežjem življenjskem obdobju, nespečnosti, drugi knjigi ter sprejemanju same sebe.

Tikava se, ker se poznava že več kot 30 let. Kot najstnici sva revijo Smrklja pomagali soustvariti in začeli pisati članke zanjo, najini novinarski poti sta se odtlej nenehno prepletali. Prekaljena mojstrica intervjujev je v zadnjih dveh letih postopoma prehajala iz medijskega v svet knjig in literarnega ustvarjanja. Njeni lanski uspešnici Najboljše šele pride je letos sledilo nadaljevanje, romanca Srce na dlani, zgodba o drugi, 'ta močni sestri Zupančič', ki se že uvršča visoko na lestvice branosti, globoko pa se je zasidrala tudi v srca bralcev. Drugo knjigo si pisala v izredno težkem ...