TOLKALISTKA

Petra Vidmar, tolkalistka: Utrip orkestra v ženskih rokah (Suzy)

Ko govoriš z njo, hitro spoznaš, da so tolkalci srčni utrip vsakega orkestra. Ne le zaradi udarcev, ki poganjajo glasbo naprej, ampak zaradi energije, ki jo oddajajo. Ena redkih žensk, ki je na slovenskem tolkalnem področju skozi zahtevno izobraževanje, kronano z diplomo summa cum laude, dosegla sam vrh, te energije ne oddaja le z bobni – z njo živi, diha in jo skrbno uravnava.

Galerija Svoje delo vedno opravi z odliko.

Robert Rebolj, FOTO: Marko Alpner, Marko Delbello Ocepek, Tadej Kreft

Njen odnos do tega, da je ženska v pretežno moški stroki, je praktičen in izpopolnjen z izkušnjami. Začetki v dekliški tolkalni skupini ŠUS so ji bili samoumevni, tam ni bilo nobenih razprav o moških in ženskih instrumentih in o tem, kdo 'sme ali ne sme' držati palic. Vstop na akademijo in pozneje v profesionalni svet je razkril realnost: fantov je več, navade so stare, predsodkov preveč. »Moj spol je bil velikokrat minus, pogosto pa tudi plus,« prizna. Plus, ko zapovedane kvote – kakor koli je v današnjih časih naravnost bizarno, da sploh morajo obstajati – delujejo v njeno korist ali jo ...