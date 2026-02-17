Pevec tega ansambla pozimi rad pobegne. Razkrivamo kam (Suzy)

Rok Zbičajnik v ansamblu Banovšek poje v tercetu z Veneso Brglez in Barbaro Leber Turinek. Poleg tega obvlada klaviature, harmoniko in ostale instrumente ter povezuje nastope, saj ga odlikuje bogat besedni zaklad. Kadar ne stoji na odru, ga lahko srečamo po vsej Sloveniji, kruh si namreč služi s pregledovanjem plinskih inštalacij. Živi v naselju Ljubnica pri Vitanju in je edini v družini, ki se je zapisal glasbi. »Kljub temu so tudi drugi od nekdaj radi peli. Vsi moji bratranci in sestrične po očetovi strani igrajo katerega od instrumentov. Jaz sem se v harmoniko zaljubil pri osmih letih, pozneje me je igranja učil bratranec Davorin Hartman, nekdanji harmonikar ansambla Vrt. Z njo sem na oder prvič stopil pri desetih letih, na srečanju ljudskih pevcev in godcev v domačem Vitanju. Tam sem v pristnem pohorskem narečju nasmejal občinstvo,« se spominja svoji začetkov.

Pozimi z družino rad odpotuje na počitnice v tople kraje.

Prvi ansambel, v katerem je igral, se je imenoval Zlatorog. »Zbrali smo se trije fantje s harmoniko, z baritonom in s klarinetom. Pozneje so se nam pridružili še trobentar in kitaristka ter njen oče. Ko smo prenehali nastopati, me je Matej Banovšek povabil k sodelovanju v zasedbi Romana z romantiki, nato se je začela samostojna pot Ansambla Banovšek, kjer sem prisoten od samega začetka,« pravi. Rok si je ustvaril družino in kljub polnemu urniku uspešno usklajuje vse obveznosti. Njegova žena Barbara je medicinska sestra. »Julija letos bova praznovala deseto obletnico poroke,« ne skriva veselja. Svojo drago bo tudi na praznik zaljubljenih presenetil s kakšno malenkostjo, čeprav imata raje gregorjevo, praznik, ko zadiši po pomladi in se ženijo ptički. Glasbenik in njegova žena sta ponosna oče in mama enajstletne Mete, ki igra na flavto, ter sedemletnega Tineta, ki si še ni izbral najljubšega glasbila. »Pojeta od mladih nog in me celo pospremita na kakšen nastop,« pohvali otroka in doda, da mu družina največ pomeni.

Z ženo Barbaro bosta letos obeležila deset let zakona.

»Najbolj uživamo, ko smo skupaj. Najraje se odpravimo na izlet, krajši pohod v hribe ali daljši oddih. Zimske počitnice na toplem, denimo na Kanarskih otokih, so zadnja leta postala nekakšna tradicija,« nam je še zaupal. Lani oktobra je opravil izpit za motor, tako že komaj čaka, da se bo začela motoristična sezona. »To sicer ni moja največja ljubezen, a sem ravno toliko zagrizen, da se z ženo tu in tam kam odpeljeva,« doda. Kadar mu čas to dopušča, rad bere, nabira gobe, obiskuje koncerte in spremlja športne dogodke, zlasti nogomet. »Pesti stiskam za Real Madrid in sem ponosen, da sem bil leta 2015 na njihovi tekmi v Madridu. Prav tako rad gledam košarko, predvsem zaradi Luke Dončića, ki sem ga leta 2019, skupaj z Goranom Dragićem, v živo spremljal na tekmi v Miamiju,« pove za konec.