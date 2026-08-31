Pevka Eva Černe Avbelj: Danes srečo prepoznam v tem, kar že imam

INTERVJU

Ob dvajsetletnici kariere se zato ne ozira nazaj le kot pevka, ampak predvsem kot ženska, ki se je v teh letih naučila nekaj zelo preprostega: da ni treba ves čas nekam hiteti.

Dvajset let je minilo, odkar je kot mlado dekle stopila pred občinstvo in začela pisati svojo glasbeno zgodbo. Vmes so prišli veliki odri, Ema, Slovenska popevka, aplavzi in številne pesmi, a tudi življenje daleč od žarometov. Šestintridesetletnica danes na svoje začetke gleda z nežnostjo in precej drugače. Ne govori več toliko o tem, kaj vse še mora doseči, temveč o ljudeh, ki ostanejo, domu, ljubezni, strahovih in drobnih trenutkih, v katerih se skriva sreča. Ob dvajsetletnici kariere se zato ne ozira nazaj le kot pevka, ampak predvsem kot ženska, ki se je v teh letih naučila nekaj zelo ...