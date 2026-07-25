POTOVANJE

Pia Zemljič v objemu Andov (Suzy)

Vsak si po svoje predstavlja luksuz. Če vprašate igralko ljubljanske Drame, vam ne bo naštevala dragocenih znamk oblek, avtomobilov in nakita. Zanjo je neprecenljiv privilegij, da lahko potuje in odkriva svet.

Galerija Pisane plasti mogočne Mavrične gore in pred njimi naša izjemna igralka.

R. S., FOTO: Osebni arhiv/Facebook

Tokrat se je podala na južnoameriško celino, kamor jo je zvabil Peru. Dežela mogočnega gorovja, starodavnih skrivnosti in kultur, ki že stoletja kljubujejo času, jo je popolnoma očarala. Za Pio Zemljič so potovanja način življenja. Vsaka odprava pomeni poglavje zase, dragoceno lekcijo in priložnost, da neznane kotičke spozna skozi oči domačinov. V Peruju se narava in zgodovina prepletata na način, ki ga je skoraj nemogoče opisati z nekaj fotografijami ali kratkim videoposnetkom. Veličastni vrhovi se dvigajo proti nebu, globoke doline skrivajo sledove nekdanjih civilizacij, pisane tržnice pa ... Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu →