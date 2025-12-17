Pika Bikar: po maminih stopinjah (Suzy)

Podobnost je nesporna, saj ne rečejo brez razloga, da jabolko ne pade daleč od drevesa. Alenka in njena hči Pika Bikar nista le samozavestni ženski, ampak trdni zaveznici in odličen tandem za obiske zabavnih prireditev. Po napornih atletskih treningih sledi malce oddiha – in nič ni boljšega od humorja. Obe se trudita biti vedri in spravljata druga drugo v dobro voljo. Poleg teka imata še podoben občutek za stil. Če je najstnica včasih stikala po omari svoje vzornice, je sedaj mama tista, ki si kaj sposodi pri postavni hčerki. Mladenka gre zelo suvereno po stopinjah naše najbolj občudovane in slavljene sprinterke, saj se kot državna prvakinja na 200 metrov uvršča na največja mednarodna tekmovanja. Doma ima zakladnico koristnih nasvetov in bogati