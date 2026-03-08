Pink o ločitvi: Hvala, da ste mi povedali! (Suzy)

  • Delo d.o.o.
LAŽNE NOVICE

Pink o ločitvi: Hvala, da ste mi povedali!

Vir blizu paru je za revijo People izjavil, da naj bi se odločila oditi vsak svojo pot.
»Bi govorili o mojih dosežkih ali vas zanima le moj domnevni propad?« je medije vprašala pevka.

Dobitnica treh grammyjev je bila vedno odkrita o odnosu z možem in njunima dvema otrokoma.

M. F., Foto: Profimedia, pink/instagram
 8. 3. 2026 | 17:00
2:23
Lažne novice se širijo z neverjetno hitrostjo, kar je občutila tudi pevka Pink. Ta je namreč iz medijev izvedela, da se po dvajsetih letih ločuje od moža Careyja Harta. Vir blizu paru je za revijo People izjavil, da naj bi se odločila oditi vsak svojo pot. Na navedbe se je takoj odzvala in jih zanikala na družbenih omrežjih: »Pravkar sem prebrala, da se ločujem. Hvala, da ste mi povedali,« je dejala na posnetku, s katerim je okrcala medije, ki so poročali o njenem razhodu. Dodala je še: »Boste povedali tudi najinima otrokoma? Moja štirinajstletna hči in devetletni letni sin o tem prav tako ničesar ne vesta. To so lažne novice, ki ne držijo.«

Pink, ki se je rodila kot Alecia Moore, ni nikoli skrivala, da sta imela s Hartom v razmerju vzpone in padce. Večkrat je dejala, da sta obiskovala terapije in zakonsko svetovanje. Pevka in nekdanji profesionalni motokrosist sta se spoznala leta 2001 v Filadelfiji in se takoj zaljubila. Čeprav sta se večkrat sprla in pobotala, jo je Hart leta 2005 zaročil, leto pozneje sta si v Kostariki obljubila večno zvestobo. Tri leta po poroki sta se razšla, vendar sta ostala v stikih, začela obiskovati zakonsko terapijo in dala ljubezni novo priložnost. Po manj kot letu dni ločenega življenja sta obnovila zakonske zaobljube. »Dolgotrajna razmerja niso preprosta. Veliko laže je uživati v stabilnih obdobjih ali 'skakati' iz zveze v zvezo, saj se ti tako ni treba soočati s ponavljajočimi se težavami. Delati moraš na sebi, druge osebe ne moreš spremeniti. To je lahko zelo zahtevno, saj pridejo slabi in dobri dnevi,« je nekoč povedala. »Normalno je, da mož in žena govorita dva različna jezika in včasih potrebujeta tretjo osebo, ki jima pomaga prevesti povedano. Niti Carey niti jaz kot otroka nisva imela priložnosti, da bi se naučila, kako imeti zdrav odnos in se razumeti z ljudmi,« je spomnila, da so se njeni starši ločili, ko je bila stara deset let, in da je tudi njen mož otrok ločenih staršev.

