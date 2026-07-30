Pisateljica Suzi Asfour: »Želim spomniti, da ženska ni le nežna in ljubeča« (Suzy)

Pisateljica, voditeljica in predavateljica Suzi Asfour že vrsto let odpira prostor za iskrene zgodbe, ki se dotaknejo srca. Nedavno je izšla njena tretja knjiga, s katero je sklenila knjižno trilogijo o iniciacijskem loku ženske na duhovni poti. S svojimi knjigami bralke vabi na notranje popotovanje – od notranjega ognja v knjigi Poletela, iskre in plamena z raztapljanjem starih identitet v delu Poletela v svobodo do polnosti ženske, ki si dovoli živeti svojo resnico, v knjigi Poletela v ljubezen.

»V svojih predavanjih, televizijski oddaji Pristna ženska in knjigah izhajam iz osebnih izkušenj. Iz trenutkov, ko življenje ne ponudi odgovorov, ampak jih začneš iskati v sebi. Želim spomniti, da ženska ni le nežna, ljubeča, sočutna in skrbna, temveč tudi prvinska, intuitivna, divja in neukrotljiva. V njej so ljubezen, svoboda in notranji ogenj temeljne sile, ki ji omogočajo živeti v skladu z njeno resnično naravo,« pravi Suzi, ki verjame v moč zgodb. Zgodbe zanjo niso le besede na papirju, temveč mostovi med srcem in dušo, med izkušnjo in modrostjo ter med nami in drugimi. Po njenih knjigah posegajo ženske in moški, ki si želijo globlje razumeti sebe, odnose in življenje. V svetu, ki nas pogosto oddaljuje od lastnega bistva, njene besede mnogim pomagajo osvetliti pot k sebi.