Plavalka Alya: domači je najboljši (Suzy)

Ob bazenu človek počne marsikaj. Lahko ga občuduje, čisti, fotografira, prijateljem razlaga, kako čudovit je, in seveda načrtuje prvi skok v vodo. Alya je očitno izbrala skoraj vse našteto – razen zadnjega. Čeprav sta s partnerjem Luko ob svojem novem domu nad Mozirjem ustvarila pravi mali košček Dalmacije, se je pevka v bazenu zares namakala šele pred kratkim. Po vsem vloženem delu si je takšno razvajanje pošteno zaslužila. Par je hišo namreč opremil do zadnje podrobnosti, pri čemer je Alya velik del notranjosti vzela v svoje roke.

Od naravnih materialov in sredozemskega pridiha do oljk ter sanjske terase z razkošnim bazenom – vse je nastajalo počasi in z veliko ljubezni. Toda življenje ima svojo časovnico. Ko je bilo vse pripravljeno, je zmanjkalo časa za skok v bazen. Zdaj pa je Alya vendarle sklenila, da je ogledovanja dovolj in da je čas za akcijo. Ker težko pričakovanega trenutka ni želela zadržati le zase, ga je delila tudi z nami. Temperature res niso več poletne, a koga briga. Bazen je končno dobil svojo najpomembnejšo vlogo, v njem pa uživa predvsem njegova lastnica. Po tolikšnem čakanju je bilo prvo kopanje zagotovo še toliko slajše.