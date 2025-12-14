Plemenita gesta Blaža Švaba (Suzy)

Glasbenik in televizijski voditelj Blaž Švab je nedavno praznoval osebni praznik in ob tej priložnosti spletne prijatelje pozval k plemeniti gesti. »Bog mi je namenil milost, da sem dopolnil 41 let. Ob tem najprej začutim hvaležnost do mame in očeta, saj sta mi pomagala, da lahko danes živim,« je zapisal. Spomnil se je staršev, ki se vsak dan borijo za svoje otroke z redkimi boleznimi in morajo zbrati ogromne vsote za zdravila, da bi jim sploh lahko pomagali. Namesto da bi prosil za čestitke in darila, je sledilce pozval k dobrodelnosti. »Pomagajmo jim. NIA5 ali NIA10, JAKA5 ali JAKA10, LORA5 ali LORA10. Ti otroci si zaslužijo priložnost. In enkrat bomo priča, ko bodo oni pomagali nam, tebi, meni, njemu ...« je zapisal in dal jasno vedeti, da verjame v krog dobrote – danes pomagamo mi njim, jutri bodo oni ti, ki bodo stali ob strani drugim.