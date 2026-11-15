Plemeniti Jure Košir: Roza je osvojila njegovo srce (Suzy)

Na kavču, tesno ob Juretu Koširju, samozavestno sedi mešanka s precej terierskimi značilnostmi. Kot da bi že od nekdaj vedela, da je prav tam njen prostor. A prisrčna psička je v svoje novo kraljestvo prišla šele pred nekaj dnevi, saj sta jo legendarni smučar in njegova draga Simona posvojila iz zavetišča. Med njimi se je očitno že spletla posebna vez. Roza ni dobila le novega doma, temveč ljudi, ki so jo sprejeli za članico družine, ona pa jim, kot znajo samo psi, ljubezen vrača brez zadržkov.

Začetni dnevi so v znamenju spoznavanja, crkljanja in igre, oba sta nad štirinožno prijateljico navdušena. Seveda to prinaša tudi odgovornost, saj so vsak dan na sporedu sprehodi, skrb zanjo, prilagajanje urnikov in veliko pozornosti. A prav takšno bitje je lahko čudovita družba, ki človeka zaposli, razveseli in mu nežno preusmeri misli. Posebna navezanost lahko v nas vzbudi skoraj starševski čut, kar se je zgodilo ravno v obdobju, ko sta dva Juretova otroka odšla na študij v tujino. Ljubka Roza je tako že postala vir ljubezni, ki se ji je nemogoče upreti.