Pluton v vodnarju: iz pepela resnice prihaja rojstvo nove dobe (Suzy)

ASTROLOGIJA

Trinajstega oktobra se na nebu zgodi tihi premik, ki ga bo čutiti v globinah – Pluton se obrne direktno na 1. stopinji vodnarja in zaključi svoj retrogradni ples, ki je trajal od 4. maja.

Čeprav retrogradni Pluton deluje vsako leto približno pet mesecev, je njegov letošnji obrat poseben: zgodi se na pragu vodnarja, tam, kjer prihodnost odpira vrata in kliče v nove načine sobivanja, tehnologije, idej in svobode. Ko je bil Pluton retrograden, smo se obračali vase, razmišljali o lastni moči, se spraševali, kje nas še drži v primežu nekaj, kar nas mora izpustiti. To je bil čas, ko so se nam kazali vzorci prisile, manipulacije, strahov. Zdaj, ko se obrne direktno, se ta moč obrne navzven. Če smo do zdaj čutili, da se spremembe dogajajo nam – kot da so nam vsiljene –, bomo zdaj ...