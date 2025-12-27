Po šestih letih za Tino Gorenjak letošnji prav poseben (Suzy)

ČUDOVITI PRAZNIKI

Tina Gorenjak, ki smo jo lahko občudovali v različnih vlogah, zadnja leta pa navdušuje tudi kot scenaristka in soavtorica komičnih uspešnic, obožuje praznike. Kljub obilici dela, ki ga ustvarjalcem prinaša najbolj zaposlen mesec v letu, si vsako leto z velikim veseljem vzame čas za najbližje. FOTO: Tadej Frantar/Nostalgia.si Ponosna mama Triinpetdesetletna igralka nam je zaupala, da je letošnji december zanjo čudovit in čaroben, saj ga bo po šestih letih končno praznovala s partnerjem, starši in hčerko Nino Barbaro, ki je zaključila študij medicine v Beogradu. Ponosna mama je zadnja leta ...