Po skrivni poroki Jana Plestenjaka čaka nova družinska vloga?

Naša astrologinja je že pred časom pogledala v zvezde in napovedala, da bo Jan Plestenjak pravo ljubezen našel pozneje v življenju – ter da se bo odnos s sorodno dušo poglobil prav letos.

Ljubezen je očitno našla svoj pravi trenutek. Jan Plestenjak je nedavno v veliki tajnosti dahnil usodni »da« svoji srčni izbranki, teniški trenerki Tadeji Majerič. Par, ki že nekaj časa nežno, a zadržano tke skupno zgodbo, je svojo srečo potrdil prav tam, kjer ima Jan svoje najlepše otroške spomine – v Škofji Loki, najverjetneje na tamkajšnjem gradu.

Tadeja Plestenjak: Intimne trenutke želiva ohraniti zase Tadejo Plestenjak smo povprašali, ali z Janom morda načrtujeta povečanje družine in bi z bralci delila kakšen vtis s poroke, a je iskreno odgovorila, da si želita, da njun poročni dan ostane njuna intimna zgodba: »Ne komentirava ga in ne deliva fotografij, saj mi veliko pomeni, da najine najlepše trenutke ohraniva zase.«

V Suzy smo Janu že pred časom napovedali, da se bo prava ljubezen v njegovem življenju razcvetela pozneje in se poglobila prav letos. In res, njegovo razmerje s Tadejo, žensko toplega srca, samozavestno in predano, se je okrepilo do te mere, da sta se odločila za poroko. Njuna življenjska poti sta se vse bolj prepletali – ona mu je nudila teniške treninge, on pa je priznal, da ga je osvojila s podobnim pogledom na svet in življenjem, v katerem se srečujeta praktičnost in čustvenost, disciplina in srčnost.

Opisali smo tudi njegovo sorodno dušo, ki se precej ujema s Tadejinim karakterjem: »Partnerka bo lepa, športna, aktivna, dinamična, svobodomiselna, odprta, samostojna, razgledana, svetovljanska, zelo ambiciozna, prizemljena, praktična, s poudarjeno poslovno žilico. Zelo mu bo ustrezala, skupaj bosta veliko dosegla, strastno bo, imel bo občutek, da je njegova sorodna duša.«

Njuna astrološka povezanost je prav posebna: Jan, rojen v znamenju Ovna, je energičen in vihrav, Tadeja, Devica, pa ga prizemljuje in mu daje občutek gotovosti. Skupaj tvorita skladno ravnovesje med razumom in čustvi, kar se kaže tudi v njunem odnosu.

Tudi sam je povedal, da v intimnem odnosu pričakuje toplino, mirnost, gotovost. »Mislim, da je pošteno od vsakogar, naj gre za zasebni ali poslovni odnos, da nekaj 'prinese k mizi'. Neko vsebino, srčnost, humor. Ne moremo imeti odnosa brez barv, čustev, naboja, intelekta. Zato delamo na sebi.«

Kaj pravijo astrološke karte glede starševstva?

Prav tako smo v Suzy pogledali, kdaj se odpirajo možnosti, da bosta zibala, s čimer bi se izpolnila še druga pevčeva največja želja. V intervjujih je dejal, da bilo njegovo srce že neštetokrat zlomljeno, sicer ne le zaradi romantične ljubezni, a so mu izkušnje dale moč in navdih za ustvarjanje. »Res si želim prave ljubezni, mirnosti doma, topline. Vse to ima veliko težo v mojem življenju in mi je zelo pomembno. Bolj kot marsikatere druge reči,« nam je zaupal.

In kaj jima kažejo zvezde na tem področju? Brez ure Tadejinega rojstva lahko rečemo le, da jo poleti čaka Jupitrov povratek, ki napoveduje srečno leto. Za tem planet, ki ga povezujemo tudi z nosečnostjo, prečka Venero in Sonce, Merkur ter stelij progresiranih planetov v devici, tako se vse do sredine leta 2028 odpira obdobje, ki lahko prinese uresničenje srčnih želja, napredek, rast, tudi materinstvo.

V Janovi karti dobrotnik Jupiter vstopi v hišo otrok jeseni 2027. Leto in pol bo v njej povečeval možnosti za očetovsko srečo. Istočasno mu menjajo znamenje progresirano Sonce, vladar horoskopa Merkur in ascendent, kar pomeni, da stopa v povsem novo življenjsko obdobje, nov tridesetletni ciklus, na novo pot in v novo vlogo. Srečno, mladoporočenca!