Po štiridesetem letu moramo za telo skrbeti drugače (Suzy)

SPODBUDNICA

Dobro počutje temelji na ravnovesju med spanjem, gibanjem, prehrano in miselnostjo, zato se je treba izogibati tako zanemarjanju telesa kot pretiranemu naprezanju.

Ta prispevek vas želi spodbuditi, da se do svojega telesa obnašate prijazno. V letih dela z ljudmi sem opazila dve skrajnosti. Vemo, da nobena skrajnost nikoli ni dobra ali zdrava. Prva je ta, da ljudje res slabo skrbijo za telo, druga, da s skrbjo pretiravajo. Znano je, da vse živo na tem planetu deluje najbolje, ko je v ravnovesju. Najboljše za naše telo je, kadar so hormoni v ravnovesju. Kaj pomeni slaba skrb za telo? Slaba skrb za telo pomeni premalo spanja, odsotnost rednega gibanja, prenizka hidracija, uživanje slabe oz. prazne hrane, negativna miselnost, psihološka neprožnost, močna ...