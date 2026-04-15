Po velikodušni donaciji bolnišnico poimenovali po Dolly Parton (Suzy)

Po tem, ko je Dolly Parton z visoko donacijo obdarila Otroško bolnišnico zahodnega Tennesseeja, so ustanovo preimenovali v Otroško bolnišnico Dolly Parton. Po besedah izvršnega direktorja bolnišnice Matta Schaeferja bo njen prispevek vplival na ogromno število življenj.

»Njihove ekipe že skoraj 90 let nudijo sočutno in strokovno oskrbo,« je o ustanovi povedala darovalka.

»Ta izjemni dar presega naša najbolj drzna pričakovanja in bo temelj za naše trenutno delo ter delo v prihodnjih letih. Navdušeni in hvaležni smo, da nam je bila pripravljena pomagati,« je dejal. Vodstvo bolnišnice sicer ni razkrilo natančnega zneska donacije, poudarili pa so, da bo preimenovanje zagotovilo širšo prepoznavnost, višjo kakovost storitev, možnost njihove širitve ter še večjo odgovornost do pacientov in njihovih družin. »Partnerstvo z Dolly nam omogoča, da okrepimo in pospešimo nekatere pobude na način, ki ga sicer ne bi mogli. Povečuje podporo in ozaveščenost med izvajalci storitev, zdravniki, pacienti, družinami in drugimi sodelujočimi,« je še poudaril.