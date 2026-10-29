Počaščena Celine Dion: dobila je svojo barbiko (Suzy)

Kanadska pevka Celine Dion se je pridružila zvezdnicam, kot so Cher, Whitney Houston, Kylie Minogue in Tina Turner, ki so dobile svojo barbiko. Izdelovalec igrač Mattel je namreč razkril podobo nove posebne lutke, s katero so želeli, kot so zapisali v obrazložitvi, počastiti izjemno kariero ene najuspešnejših izvajalk v zgodovini. Lutka je oblikovana po pevkini podobi z nastopa leta 1998, ko je na podelitvi oskarjev zapela pesem My Heart Will Go On iz filma Titanik.

Oseminpetdesetletna glasbena diva je na družbenih omrežjih delila fotografijo svoje barbike, oblečene v dolgo temno modro obleko in okrašene z ogrlico z modrim obeskom v obliki srca, ki spominja na znameniti kos nakita iz legendarnega filma. »Upam, da bo ta lutka vse spodbudila k samozavestnejšemu izražanju, sledenju svojim sanjam in veri v moč lastnega glasu,« je dejala glasbena diva in dodala, da ji je v veliko čast, da so za podobo njene barbike izbrali enega najpomembnejših trenutkov v njeni bogati karieri.