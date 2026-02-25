  • Delo d.o.o.
ČASTNA FUNKCIJA

Počaščeni Boštjan Kline: postal je 61. pohorski car (Suzy)

Z nazivom je prejel tudi medaljo in kožuh vseh dosedanjih carjev ter kučmo z njihovimi imeni.
Postal je 61. pohorski car.
Postal je 61. pohorski car.
M. P., Foto: Marko Pigac
 25. 2. 2026 | 13:00
1:22
A+A-

Nekdanji alpski smučar Boštjan Kline, danes trener Ilke Štuhec, je postal novi pohorski car. Z nazivom je prejel tudi medaljo in kožuh vseh dosedanjih carjev ter kučmo z njihovimi imeni. Pohorski car je častna funkcija, ki jo na pustno soboto podelijo človeku, ki je s svojim delom pomembno prispeval k razvoju smučanja na Pohorju. Vsak car k nazivu prejme še pridevnik, ki ga najbolje opisuje. Kline je tako postal 61. pohorski car – Hitri. Njegov mandat bo praviloma trajal leto dni. Naziv mu je predal Iztok Tomšič, ki se ga je lani prijel vzdevek Združevalni. Dvakratni mladinski svetovni prvak v smuku in zmagovalec smuka v svetovnem pokalu je v nagovoru v mariborskem hotelu Arena pod Pohorjem izpostavil svojo glavno nalogo: »Poskusil bom prenesti svoje izkušnje in znanje na mlade klubske tekmovalce. Opažam velik primanjkljaj, sploh v starostni skupini od 15 do 25 let. V tem obdobju je treba narediti dobro osnovo, da lahko mladi tekmujejo na višji ravni. Morali bomo stopiti skupaj.«

Filip Flisar - Kroserski, Iztok Tomšič - Združevalni in Bojan Gerič - Turistični so nekdanji pohorski carji, ki so še vedno precej aktivni.
Filip Flisar - Kroserski, Iztok Tomšič - Združevalni in Bojan Gerič - Turistični so nekdanji pohorski carji, ki so še vedno precej aktivni.

