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Počaščeni Oto Pestner: Razglasili ga bodo za legendo (Suzy)

Leta 1979 je slavil s skladbo Tople julijske noči, leto pozneje še s pesmijo Melodije sonca in morja.
Oto velja za enega pomembnejših ustvarjalcev v zgodovini festivala.
Oto velja za enega pomembnejših ustvarjalcev v zgodovini festivala.
A. K., foto Danej Benulič, arhiv Dela
 17. 6. 2026 | 13:00
1:23
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Festival Melodije morja in sonca, ki že desetletja velja za sinonim kakovostne slovenske zabavne glasbe, ob svoji 45. izvedbi posebno priznanje namenja enemu najpomembnejših ustvarjalcev tega žanra. Prestižno nagrado MMS legenda podeljuje Otu Pestnerju, ki je s festivalom povezan že od njegovih začetkov. Na Melodijah morja in sonca je kot izvajalec zmagal kar dvakrat. Leta 1979 je slavil s skladbo Tople julijske noči, leto pozneje še s pesmijo Melodije sonca in morja, ki jo je izvedel skupaj z Majdo Petan. Pomemben pečat je pustil tudi kot avtor glasbe, besedila in aranžmaja. Podpisal je namreč dve zmagovalki: skladbo Vrniva se na najino obalo v izvedbi Helene Blagne in Naceta Junkarja iz leta 1989 ter pesem Slovenski mornar, s katero je Junkar zmagal leto pozneje. Petinštirideseti MMS bo potekal 4. julija v Avditoriju Portorož, kjer bodo obiskovalci znova doživeli večer novih popevk in poklon bogati tradiciji. Pestner bo na festivalu kot povabljeni ustvarjalec predstavil skladbo Naj morje naju ljubi.

Kot izvajalec je na MMS zmagal dvakrat.
Kot izvajalec je na MMS zmagal dvakrat.

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glasbakoncertfestivalOto PestnerMelodije morja in soncaSlovenska popevkakultura
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