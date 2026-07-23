Počitniška Gloria Kotnik: nazaj v planinski raj (Suzy)

Ne zato, da bi tudi sam postal vrhunski športnik, temveč kot dragoceno popotnico za zdravo življenje. Pred kratkim sta se podala v hribe, tokrat ne na sneg, ampak med zelene visokogorske travnike, kjer so temperature prijetneje nižje. Na Instagramu je delila čudovite fotografije z osupljivimi razgledi z njunega pohoda na prelaz Passo Gardena v Dolomitih na severu Italije, ki leži na približno 2136 metrih nadmorske višine. Lepo je videti, da gre tudi petletni Maj po maminih stopinjah in že v rosnih letih postaja navdušen planinec, ki mu gibanje ni v breme, temveč v veselje.

Gloria in Maj sta se potepala po Dolomitih. FOTO: osebni arhiv/instagram