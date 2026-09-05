Počitniška Manca Špik daleč od gneče in družabnih omrežij (Suzy)

Poletje za Manco Špik pomeni predvsem odklop od vsakdanjega tempa, mir in čim manj gneče. Letos si je s hčerkico Lano privoščila 16 dni v Dalmaciji, na otoku, kamor se rada vrača že vrsto let. »Tam je zelo malo ljudi, le nekaj družin, s katerimi se družimo. Zelo lepo in mirno je, zame to res predstavlja počitek,« nam je zaupala.

Da bi bil odklop popoln, se je za nekaj časa umaknila tudi z družabnih omrežij. »Od začetka julija smo bili že na dopustu, zato nisem bila kaj dosti aktivna, niti na omrežjih niti drugače. Res mi ugaja, da se odklopim,« pravi pevka. V vročih dneh prisega na preproste osvežitve. »Zelo rada imam vodo z veliko ledu in krhlji limone ali pomaranče, ki jim rada dodam domačo meto ali meliso,« pove. Teknejo ji še domač bezgov ali melisin sirup, prav tako z veliko ledu, poleti pa je lažji tudi njen jedilnik. »Veliko je solat in kakšnih lažjih juh. To je zelo pogosto na mojem meniju.« Ko temperature vendarle postanejo previsoke, ima še en preprost recept: »Ko mi je prevroče, se oprham z mrzlo vodo.«