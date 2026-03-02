  • Delo d.o.o.
VELIKI ZAPELJIVKI

Poglejte, kako sta Lea Mederal in Maja Prašnikar zapeljivi in nagajivi (Suzy)

Dobro vesta, kako pritegniti pozornost.
T. M., FOTO: Osebni arhiv/Instagram
 2. 3. 2026 | 21:00
1:09
Medtem ko ponekod v Sloveniji še škripa sneg pod nogami in ob tem besno vlečemo rokavice iz žepov, Maja Prašnikar in Lea Medaral nagajivo mahata z brisače na peščeni plaži otoka Gran Canaria. Prijateljici, ki sta dokaz, da prava povezanost presega kavo in klepet, se z družinama redno podajata na izlete. Tokrat celo na počitnice, kjer sta kopalno sezono začeli brez ogrevanja. V kopalkah, pod vročim soncem in v osvežujočih valovih Atlantika njuni nasmehi povedo več kot tisoč besed.

Ob tem nam pošiljata spletne razglednice in nas dražita na družbenih omrežjih, saj fotografije delujejo kot sončni žarki s posebnim učinkom. Brez slabe vesti vzbujajo domišljijo, saj sta postavni mamici mojstrici v izzivanju. Svetlolaski ob tem sporočata, da kadar prijateljstvo diši po morju in se iskri od smeha, zima nima možnosti. Raje sta jo pustili doma in smuknili globoko v poletje.

 

Lea Mederal in Maja PrašnikarpoletjeSlovenijakopalkeSuzy
