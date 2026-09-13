Luka Solina, diplomirani zdravstvenik in manualni terapevt: Pogosto vzrok bolečine ni tam, kjer mislimo, da je (Suzy)

EZOTERIKA

Luka Solina uči, kako ponovno slišati svoje telo, odpraviti blokade in ustvariti nove gibalne vzorce, ki nam bodo služili dolgoročno.

Gibanje ga spremlja od mladih nog. Včasih je želel imeti mišice, danes telovadi za življenje. Z ženo Petro Planinc delujeta pod blagovno znamko Plodno življenje. Luka izhaja iz svojega znanja, pridobljenih izkušenj in celostnega pristopa k razumevanju telesa, ki temelji na gibanju in podporni prehrani. Uči, kako ponovno slišati svoje telo, odpraviti blokade in ustvariti nove gibalne vzorce, ki nam bodo služili dolgoročno. Ravno postavitev dobrih temeljev je namreč najboljša življenjska investicija. Skupaj z ženo ste izstopili iz zdravstvenega sistema in se podali na samostojno pot. ...