Pogumna Saša Pavlin Stošić: Niti poškodba je ne ustavi (Suzy)

Igralka Saša Pavlin Stošić je znova dokazala, da je humor stanje duha tudi takrat, ko te življenje spotakne. Med urejanjem notranje opreme svojega stanovanja si je poškodovala nogo, a iz nerodne situacije ni naredila drame, temveč zgodbo, s katero v smeh spravlja druge. Namesto tarnanja je z značilnim samoironičnim nasmehom priznala, da je bila scenografija preveč ambiciozna, igralka pa brez kaskaderja. Saša je sicer mojstrica komedije, ki dobro ve, da se pravi smeh rodi iz resnice.

Igrala je v številnih odmevnih komičnih vlogah, v katerih je s toplino in natančnim občutkom za ritem vsakdanjim zapletom vdihnila človečnost. »Komedija je zame najresnejša stvar, ker moraš najprej razumeti bolečino, da se lahko iz nje pošteno pošališ,« je dejala. Tudi tokrat je ostala zvesta sebi. Poškodba je postala anekdota, bergla rekvizit, stanovanje oder. Njeno sporočilo je preprosto in nalezljivo – življenje te včasih ustavi, a če se znaš ob tem nasmejati, si že naredil korak naprej. In Saša? Ona bo naslednje tedne hodila malce počasneje, a še vedno z navihanim nasmehom na obrazu.