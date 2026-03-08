  • Delo d.o.o.
DRŽI OBLJUBO

Pogumni Jože Robežnik: skočil je v mrzlo morje (Suzy)

Minuli konec tedna sta se z ženo znašla ob vodi.
Vedno na duhovit način opozori nase in na oddajo Nedeljsko popoldne.
Vedno na duhovit način opozori nase in na oddajo Nedeljsko popoldne.
R. R., Foto: osebni arhiv/instagram
 8. 3. 2026 | 21:00
1:09
A+A-

Da je Jože Robežnik človek akcije, ne dokazuje le s svojim edinstvenim vodenjem Nedeljskega popoldneva, ampak tudi s številnimi objavami na družbenih omrežjih. Na teh ga vidimo na adrenalinskih vožnjah s kolesom, v gorah in celo med zimskim kopanjem v morju. Slednje se je zgodilo, ker je ženi obljubil, da se bo skopal vsakič, ko bo na morju. Minuli konec tedna sta se znašla ob vodi, ona ga je na to očitno spomnila, tako mu ni preostalo drugega, kot da se je namočil. Seveda ni šlo brez duhovitega negodovanja nad mrazom, ki ga je pospremil še z opazko, da vse skupaj počne izključno zaradi promocije nedeljske oddaje. Sicer se tudi Jože poslužuje vedno bolj priljubljene ledene kopeli, ki ima številne pozitivne učinke na telo in počutje. Voditelju ob tem junaškem dejanju čestitamo za odločnost, pogum in vzdržljivost. Morda bo celo koga spodbudil k posnemanju tega edinstvenega in krepčilnega početja.

Več iz teme

Jože Robežnikmorjekopanje
