Poklon Marku Miliću: upokojili so številko 12 (Suzy)

Marku Miliću, ki je uspešno košarkarsko pot začel v Košarkarskem klubu Triglav, so ob koncu lanskega leta v Kranju izkazali posebno čast. Upokojili so njegov dres s številko 12, prvi slovenski košarkar, ki je zaigral v ligi NBA, pa se je ob tej priložnosti gledalcem znova predstavil pod koši. Gortnarjev memorial 2025 je namreč zaznamovala tekma med Legendami Triglava in ekipo Marka Milića. Vrhunec je sledil med polčasom, ko se je Markov dres za vedno zapisal v zgodovino.

Leta 1997 je podpisal pogodbo s Phoenix Suns in postal pionir slovenske košarke v najmočnejši ligi na svetu. Čustveni dogodek bo še dolgo nosil v lepem spominu. »Življenjske zgodbe se obračajo. Nekoč sem tu treniral sam, danes pa v Kranj na treninge košarke vozim hčerko Milo Ano. Zelo sem vesel, da ima tudi ona možnost takšnega otroštva, kot sem ga imel sam,« 48-letnik ni skrival čustev ob upokojitvi verjetno najbolj slavnega dresa v njegovem nekdanjem klubu.