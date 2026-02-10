  • Delo d.o.o.
MEH NA MAH

Poklon slovenski harmoniki (Suzy)

Harmonikar Andrej Toplišek iz Rogaške Slatine skupaj z glasbenimi prijatelji predstavlja nov album in napoveduje tri nepozabne koncertne večere, na katerih bodo počastili narodnozabavno glasbo.
Andrej Toplišek septet je zasedba vrhunskih glasbenikov.

Z mamo Ireno in mlajšim sinom Andražem v domači optiki v Rogaški Slatini.

Andreju je žena Barbara Borlak Toplišek v veliko oporo.

Mojca Marot, Fotografije: osebni arhiv
 10. 2. 2026 | 06:00
3:20
Gre za projekt, ki presega zgolj zbirko skladb. Album je zamišljen kot spoštljiv dialog med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo slovenske glasbene identitete. »Posvečen je vsem, ki so tlakovali pot harmoniki, tako kot tudi tistim, ki jo igrajo danes ali jo šele bodo,« pravi Andrej Toplišek. Ustvaril ga je z zasedbo glasbenikov, s katerimi išče ravnotežje med tradicijo in ustvarjalnim presežkom. »Ko snemam s svojim septetom, si prizadevam ustvarjati pesmi, ki presegajo običajne okvire, a hkrati zajemajo zgodovino in razvoj slovenske glasbe,« doda. Njegov cilj je bil ustvariti vsebinsko bogat 'oberkrainer' album, ki ponuja raznoliko izkušnjo – od resnih in poglobljenih do hudomušnih, ljubezenskih ter strastnih skladb.

Pesmi so neposredni odsev njegovega doživljanja glasbe in sveta. »To je glasba, ki jo čutim, tako razmišljam in ustvarjam. Vedno s spoštovanjem do tradicije in z željo po umetniškem presežku.« Pri nastajanju albuma so sodelovali Michael Orešar, Mario Stranger, Bojan Lugarič, Thomas Hammerl, Nejc Merc, Aleksandra Križan in Barbara Gračnar. Toplišek jim je neizmerno hvaležen za zaupanje in občutek, ki so ga izkazali pri snemanju izdelka, na katerem je vsak izmed njih pustil neizbrisen pečat. »Naj živi harmonika, ki v širšem svetovnem prostoru resnično izstopa,« je ponosen na instrument, ki ga je očaral pri rosnih šestih letih.

Priznani glasbenik s svojim septetom letos pripravlja tri koncerte. Prvi bo 7. maja v domači Rogaški Slatini, drugi 21. maja v Mengšu, 28. maja v Dravogradu. »Mengeš ima za nas velik pomen, saj bi morali v Špas teatru nastopiti že 23. novembra 2023, in sicer ob 70. obletnici oddaje Četrtkov večer domačih pesmi in napevov na Radiu Slovenija. Povabilo urednika Tomaža Gučka sem sprejel z veliko častjo in nastopa smo se iskreno veselili. Žal je teden dni pred koncertom zbolel trobentač Mario. Obdobje po epidemiji nam je zaradi preteklih izkušenj prinesla precej negotovosti. Želeli smo izpeljati nastop, zato sem poklical odličnega Damirja Tkavca, ki se je v hipu odzval, a je dva dneva pred dogodkom zbolel še on. Situacije žal več nismo mogli rešiti, a sta ostala občutek odgovornosti in tiha želja, da se nekoč oddolžimo oddaji, glasbenikom in poslušalcem ter Mengšu, ki je pomembno glasbeno središče. To priložnost bomo dobili maja, ko bodo večer posneli in ga predvajali v omenjeni oddaji. To je zame velika čast,« poudari Toplišek. Čeprav ga je ljubezen do glasbe v mladosti povsem prevzela, ga ljudje poznajo tudi kot izvrstnega optika, ki ima v domačem kraju delavnico in prodajalno. V njej prav tako dela njegova mama Irena, ustanoviteljica družinskega podjetja. Tradicijo jima pomagata nadaljevati Andrejeva sinova Aljaž in Andraž, oba dijaka programa tehnik optik v Šolskem centru Rogaška Slatina.

