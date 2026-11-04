Pokojnemu želimo mir, sebi dovolimo nadaljevanje življenja (Suzy)

KNJIGA MRTVIH

Kaj se zgodi, ko človek umre? Ali njegova zavest zapusti telo in nadaljuje pot v neznano ali lahko zaradi strahu, navezanosti in nedokončanih življenjskih zgodb ostane ujeta med svetovoma?

Tibetanska in Egipčanska knjiga mrtvih ponujata presenetljivo podrobne opise posmrtnega potovanja. Duhovna izročila pa opozarjajo še na nekaj: za pokojne naj ne bi bilo pomembno le, kako so živeli, ampak tudi, kako se od njih poslovimo. Prvega novembra se meja med življenjem in smrtjo zabriše. Nekateri tedaj občutijo večjo bližino pokojnih, drugi sanjajo o njih. V mnogih starodavnih duhovnih tradicijah smrt ni dokončen konec, ampak prehod. Učijo, da pot zavesti po smrti ni vedno preprosta, saj se znajde v vmesnem stanju, kjer se sooča z lastnimi strahovi, željami in navezanostmi. Vodnik skozi ...