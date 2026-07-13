PolarAce po maturi uživa v naravi, kmalu pa se vrača pred kamere (Suzy)

Za mladega glasbenika Alekseja Ivačiča Kolarja, ki ustvarja pod umetniškim imenom PolarAce, je po uspešno opravljeni maturi napočil čas za zasluženi oddih. Najraje ga preživlja v naravi in v družbi svojega štirinožnega prijatelja Polarisa. »S Pojem hodiva na sprehode kot običajno, meni pa po maturi zelo ugaja malo sprostitve,« nam je zaupal. A brezdelje ne bo trajalo dolgo.

Najraje raziskujeta naravo in uživata v dolgih sprehodih.

Kmalu se namreč vrača pred kamere, saj se začenja snemanje novih delov priljubljene otroške serije Šnofki, v kateri skupaj s kužkom Polarisom in otroško druščino – Julijo, Janjo, Vitom in Nikom – odkriva čare narave in nepozabne dogodivščine. »Komaj čakava, da spet začnemo snemati,« pravi PolarAce. Serija, v kateri igra sanjavega glasbenika, otroke spodbuja k druženju, raziskovanju narave in prijateljstvu, poleg tega je hitro osvojila mlade gledalce, zato se ustvarjalci že veselijo novih zgodb.