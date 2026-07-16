Poleti se izogibajte kemičnim pilingom (Suzy)

Na vrhu seznama posegov, ki jih strokovnjaki poleti najpogosteje odsvetujejo, so kemični pilingi. Pri srednje globokih in globokih pilingih se odstrani del vrhnjih plasti kože, zato postane koža veliko občutljivejša na UV-žarke. Če se po posegu izpostavljamo soncu, se lahko pojavijo temni madeži, rdečica ali neenakomerna pigmentacija. Prav zato številne klinike priporočajo, da močnejše pilinge raje načrtujemo jeseni ali pozimi.

Previdno z laserji

Podobno velja za laserske posege. Frakcijski laserji, lasersko pomlajevanje kože, odstranjevanje pigmentacij in drugi agresivnejši laserski tretmaji kožo začasno naredijo bolj ranljivo. V kombinaciji s soncem to lahko pomeni večje tveganje za opekline, dolgotrajno rdečico in nastanek pigmentnih madežev. Dermatologi zato pogosto svetujejo, naj se takšni postopki izvajajo v hladnejšem delu leta, ko se laže izognemo soncu.

Posebno previdnost zahtevajo tudi IPL-postopki oz. tretmaji z intenzivno pulzno svetlobo, ki se uporabljajo za odpravljanje pigmentacij, razširjenih kapilar in pomlajevanje kože. Čeprav ne gre za klasičen laser, strokovnjaki opozarjajo na podobna tveganja. Sveže tretirana koža lahko na sonce reagira precej močneje kot običajno.

Madeži naj počakajo

Poletje ni idealen čas niti za odstranjevanje pigmentnih madežev in različne posvetlitvene terapije. Večina teh postopkov zahteva skoraj popolno izogibanje soncu, saj lahko UV-sevanje hitro izniči rezultat ali povzroči še izrazitejše madeže. Zato jih številne estetske klinike uvrščajo med jesenske in zimske tretmaje.

Med postopki, pri katerih so mnenja nekoliko bolj deljena, je mikroneedling. Nekateri strokovnjaki ga izvajajo tudi v vročih mesecih, drugi priporočajo več previdnosti, predvsem pri globljih tretmajih. Ker koža po postopku potrebuje čas za obnovo, je nujna dosledna zaščita pred soncem.

Varna osvežitev videza

Dobra novica je, da številni priljubljeni estetski posegi v vročih mesecih niso problematični. Med varnejše sodijo botoks, hialuronska polnila, nežni vlažilni tretmaji in postopki za izboljšanje vlaženja kože, saj praviloma ne povečajo občutljivosti na sonce. Kljub temu strokovnjaki tudi po teh posegih priporočajo uporabo zaščitnega faktorja in nekaj dni dodatne previdnosti. Pravilo, ki ga ponavljajo skoraj vse dermatološke in estetske klinike, je preprosto: če poseg odstranjuje vrhnjo plast kože ali jo naredi občutljivejšo na UV-žarke, ga je pogosto pametneje prestaviti na jesen.

Okrevanje je zahtevnejše

Polnila poleti običajno niso problematična. Sonce nanje ne vpliva neposredno, lahko pa vročina v prvih dneh po posegu poveča oteklino in modrice. Zato zdravniki pogosto svetujejo, naj se nekaj dni izogibamo sončenju, savni, vročim kopelim in intenzivni vadbi. Povečanje ustnic s hialuronskimi polnili je v vročih mesecih zelo priljubljeno, vendar je treba računati, da bodo ustnice zaradi vročine in sonca lahko nekoliko bolj otekle kot v hladnejšem delu leta.

Kirurški lifting obraza, operacija vek, rinoplastika in drugi posegi se lahko izvajajo tudi poleti, vendar kirurgi pogosto opozarjajo, da je okrevanje takrat zahtevnejše. Zaradi vročine se bolniki bolj potijo, nošenje kompresijskih oblačil je manj prijetno, brazgotine je treba zelo skrbno ščititi pred soncem. Sveža brazgotina, izpostavljena UV-žarkom, lahko potemni in ostane vidna dlje.