Poletni krst Ane Dežman, prvič je prespala v kampu (Suzy)

Ana Dežman med počitnicami najraje pobegne tja, kjer jo obdajata narava in mir. Pred dnevi pa je doživela prav posebno izkušnjo, in sicer je prvič kampirala, saj sta si njena otroka dolgo želela takšnega oddiha. »Ohladitev najraje poiščem v naravi – ob jezerih, bližnjih rekah, tolmunih, v hribih in pri slapovih, kjer z veseljem zaplavam. Bila sem že nekaj dni na morju, kjer sem z otrokoma prvič kampirala, saj sta si to zelo želela.«

Nova izkušnja je družino tako navdušila, da zagotovo ne bo ostalo le pri eni. »V kratkem bomo kampiranje zagotovo ponovili, saj uživamo v morju in naravi,« se nasmehne pevka. Ko pritisne prava poletna vročina, si zna prijetno osvežitev pričarati tudi doma. »Že hladna prha pred hišo zelo prija, zdaj pa si bomo omislili še manjši bazen.« Pevka poleti prav tako prisega na lahkotno osvežitev od znotraj. »Pijem veliko vode, pogosto si pripravim sadni čaj z grozdnim sirupom, limono in ledom ali metino limonado z bezgovim sirupom. Jem tudi več sadja, predvsem lubenice in melone,« nam je še zaupala.