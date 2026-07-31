Poletni mir Tine Maze: najlepši trenutki ob zahodu (Suzy)

Poletje je čas dopustov, poležavanja na plaži in voženj z barko. Tako ga že vrsto let preživlja tudi legendarna alpska smučarka Tina Maze, ki je v svoji izjemni karieri osvojila tako rekoč vse – od naslovov olimpijske in svetovne prvakinje do rekorda po številu osvojenih točk v eni sezoni svetovnega pokala. Po športni upokojitvi poletne dni najraje preživlja sproščeno, v krogu družine in prijateljev.

Z dolgoletnim partnerjem Andreo Massijem in hčerko Anouk veliko časa namenjajo gorskim aktivnostim, radi pa se odpravijo tudi na morje. Čeprav je tekmovalne smuči postavila v kot, jo še vedno vleče na strmine, zato družina pogosto obiskuje hribe in gore. Že vrsto let radi potujejo z avtodomom, saj jim omogoča svobodo in prilagodljivost. Z njim raziskujejo gorske prelaze, plaže in kraje, ki jih še ne poznajo, obenem pa se lahko ustavijo takrat, ko si zaželijo počitka. Prav počasno potovanje brez hitenja jim najbolj ustreza.

»Zjutraj lahko smučaš v Julijskih Alpah, popoldne pa se okopaš v Jadranskem morju,« pravi Tina, ki ostaja zvesta aktivnemu življenju in raziskovanju narave.